Com números iguais, individualidade mexicana faz diferença A frase "os números enganam" pode muito bem ser aplicada à vitória do México sobre o Irã, por 3 a 1, neste domingo, em Nuremberg. Isso porque as estatísticas da partida foram muito equilibradas, mas a equipe mexicana sobrou em campo, principalmente no segundo tempo. Só em posse de bola o México se destacou um pouco mais, com 53% contra 47% do Irã. No resto, uma partida cheia de passes errados e muitas faltas, em se comparando a média deste Mundial. A equipe do técnico Ricardo Lavolpe cometeu 25, os iranianos 21. Mas o árbitro não foi muito rigoroso, aplicando somente dois cartões amarelos para a seleção mexicana e um para a iraniana. No fim das contas a habilidade individual dos mexicanos fez a diferença, pois ambos os times finalizaram o mesmo número de vezes: sete para cada. E o mais surpreendente foi que o Irã acertou mais chutes ao gol de Oswaldo Sánchez, cinco deles. Porém, mesmo acertando um chute a menos à meta do adversário, o México fez três gols, contra somente um dos iranianos. Veja abaixo as estatísticas do jogo, segundo o site oficial da Fifa: Finalizações: México, 7; Irã, 7 Finalizações certas: México, 4; Irã, 5 Faltas cometidas: México, 25; Irã, 21 Cartões amarelos: México, 2; Irã, 1 Cartões vermelhos: México, 0; Irã, 0 Escanteios: México, 6; Irã, 5 Impedimentos: México, 1; Irã, 2 Posse de bola: México, 53%; Irã, 47% Melhor jogador da partida: Omar Bravo (com fifaworldcup.com)