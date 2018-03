Com o aval da CBF, Bota viaja para Natal Sem uma posição oficial sobre a realização da sua partida contra o América-RN, sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a delegação do Botafogo segue nesta quinta-feira para Natal onde ficará concentrada esperando uma decisão sobre o fim ou não da paralisação da competição. A diretoria do Alvinegro decidiu viajar após uma recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Vamos seguir nosso cronograma e esperar um comunicado da CBF para saber o que faremos depois", disse o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. Para este jogo, o técnico Levir Culpi terá o desfalque do atacante Leandrão, que sentiu dores no tornozelo direito. Edvaldo será seu substituto e vai atuar ao lado de Dill.