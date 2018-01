Com o salário em dia, Fla pega Bangu Ainda líder isolado do Campeonato Estadual, o Flamengo tenta a reabilitação após a derrota para o Fluminense, na última rodada, contra o Bangu, às 20h30, em Édson Passos. O Rubro-Negro está apenas um ponto na frente do rival Vasco e um novo resultado negativo pode significar a perda da liderança e gerar uma crise no clube. Com o objetivo de evitar futuros problemas e incentivar os jogadores, a diretoria do Flamengo pagou nesta terça-feira o salário de janeiro. Prometeu ainda pagar um prêmio, caso o time se classifique entre os quatro primeiros para a próxima fase. O técnico Evaristo de Macedo tem alguns problemas para escalar o Flamengo e só deve divulgar a equipe momentos antes do início da partida. Com o goleiro Júlio César, na seleção brasileira, o jovem Diego será novamente o titular. O volante Jorginho, com dores na panturrilha, foi vetado pelos médicos. Com isso, o meia Fábio Baiano, recuperado de uma contusão, retorna ao time e deve atuar mais recuado. Lopes e Felipe ficam responsáveis pela organização das jogadas de ataque. Na frente, Zé Carlos, suspenso por ter recebido cartão vermelho no clássico com o Fluminense, desfalca a equipe. Evaristo ainda não definiu seu substituto e está em dúvida entre Andrezinho e Jean, sendo este último o favorito. Fernando Baiano será o outro atacante.