Com Eduardo Baptista ameaçado, Fluminense enfrenta Tigres

Enquanto os três rivais estão na ponta do Campeonato Carioca, o Fluminense é apenas o quarto colocado do Grupo A, com 4 pontos. O Tigres está em posição ainda pior, com nenhum ponto conquistado nos três jogos disputados.

A pressão em cima do time tricolor fica ainda maior por causa do técnico Eduardo Baptista. Contratado no ano passado para substituir Enderson Moreira, o treinador teve desempenho regular. Mesmo assim, foi mantido com a expectativa de que a nova temporada, com a contratação de jogadores importantes - como o zagueiro Henrique, o meia Diego Souza e o atacante Richarlison -, mudasse o quadro.

Porém, além de decepcionar no Estadual, o time também fracassou na excursão para os Estados Unidos e ainda perdeu na estreia da Copa Sul-Minas-Rio. Nestes 22 jogos sob o comando do treinador, o Fluminense perdeu 11 jogos, empatou cinco e venceu apenas seis vezes.

Mesmo com o clima negativo, a tendência para o confronto é de ter o mesmo time que empatou durante a semana com o Madureira por 3 a 3. O zagueiro Henrique, que falhou na sua estreia e retornou ao time na última partida, será titular novamente.

Apesar de não ter pontuado e ser o penúltimo colocado do grupo, o técnico Marcelo Cabo não está preocupado com o momento do Tigres e acredita que a tabela de classificação não reflete o futebol apresentado pela sua equipe, que aposta no atacante Fabiano Oliveira para garantir a primeira vitória.