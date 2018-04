Com oito jogadores, Uruguai inicia treinos para a Copa América

Ainda sem seus principais nomes, como Cavani e Godín, o time uruguaio começou as atividades nesta segunda com: Coates (Sunderland), José María Giménez (Atlético de

Madrid), Diego Rolan (Bordeaux), Álvaro Pereira (Estudiantes), Mathías Corujo (Universidad de Chile), Guzmán Pereira (Universidad de Chile), Cristian Rodríguez (sem clube) e Jorge Fucile (Nacional-URU).

Neste primeiro dia de atividades, Tabárez precisou responder sobre a polêmica iniciada pelo volante Walter Gargano. Um dos cortados no sábado da lista final para a Copa América, o jogador do Napoli disparou contra o técnico e disse que "há coisas muito estranhas" e "decisões que não dá para entender" na convocação do treinador.

Sem citar o nome do volante, Tabárez falou sobre o caso. "Compreendo a inquietação e aceito as reações que possam vir, porque são todas compreensíveis", disse em entrevista coletiva. "Para escolher jogadores, nos baseamos em informação, nos diferentes papeis que cada jogador pode cumprir. As decisões são sempre pensadas."

O restante do elenco uruguaio vai se apresentando conforme forem acabando os compromissos com seus clubes. A seleção do país está no Grupo B da Copa América e estreia no dia 13 de junho, diante da Jamaica, em Antofagasta.