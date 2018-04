Com olho inchado, Ronaldinho diz que enfrentará Tijuana

Na noite passada, o meia-atacante postou foto em sua página no Twitter em que aparece com um tampão no olho esquerdo. "Fui ao oftalmologista hoje [segunda] e realizei alguns exames. Estou bem!", afirmou. Nesta terça, o jogador apareceu no treino do Atlético sem o tampão, mas com o olho esquerdo ainda com um leve inchaço. Ronaldinho não reclamou de dores e disse que o excesso de luminosidade pode incomodar. Mas garantiu presença no duelo decisivo desta quinta, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Ronaldinho machucou o olho ao levar uma bolada no jogo de ida contra o Tijuana, na quinta passada. Foi por causa de dores no local que ele procurou um oftalmologista na segunda. Na nova partida contra os mexicanos, o Atlético joga por um empate sem gols ou pelo placar de 1 a 1 após ficar no 2 a 2 no duelo de ida.