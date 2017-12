Veterano Edno jogará o Paulistão pelo São Bento

Faltando uma semana para a estreia no Campeonato Paulista, o São Bento anunciou a contratação do atacante Edno, jogador experiente e que coleciona passagem por Corinthians e Portuguesa. Ele já chegou a Sorocaba (SP) para exames médicos e inclusive foi apresentado à imprensa.

Aos 32 anos, Edno tenta virar a página na carreira após ser rebaixado com o ABC no último Campeonato Brasileiro da Série B. Sua contratação foi um pedido do técnico Paulo Roberto, surpreendido nos últimos dias com a transferência do atacante Paulo Sérgio para o futebol asiático. Logo, uma inscrição ficou aberta e por isso a chegada de Edno.

O São Bento estreia no Paulistão no próximo dia 30 contra o Ituano, às 17 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em um duelo regional. O time está no Grupo A ao lado de Botafogo, Linense, Oeste e Santos.