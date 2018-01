Com passe de Beckham, Figo faz golaço em jogo beneficente

Nesta sexta-feira, o fã de futebol teve a chance de matar a saudade de uma série de craques durante um amistoso do Football Champions Tour contra o time do Kuwait. Em determinado momento, um lance encheu os torcedores do Real Madrid de nostalgia: após cruzamento certeiro de David Beckham, o português Luis Figo acertou um belo voleio, de primeira, para o fundo das redes. A partida terminou em 4 a 2 para o time das estrelas. Confira o belo lance de Figo e opine: o craque teria lugar no seu time mesmo aos 43 anos?