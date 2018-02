Com PC Gusmão, entusiasmo invade Bota Entusiasmo é a palavra que melhor descreve os dois primeiros dias de treinamento do jogadores do Botafogo, sob o comando do técnico Paulo César Gusmão, em Águas de Lindóia (SP). O clima de abatimento pela eliminação no Campeonato Carioca parece ter ficado no Rio. O momento, segundo o treinador, é de consertar erros de posicionamento e de fundamento, além de resgatar a confiança dos atletas. O atacante Alex Alves, por exemplo, se diz ansioso para saber qual será sua função tática no jogo de volta pela Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Paulista, de Jundiaí, no Maracanã. Para se classificar à próxima fase, o Alvinegro precisa pelo menos empatar sem gols. Um placar por 1 a 1, o mesmo da primeira partida, levará a disputa para a decisão por pênaltis. "Quero ver como Gusmão vai armar a equipe e como a gente vai se comportar em campo. Ele é um grande treinador e já conheço seu trabalho", declarou Alex Alves. "O trabalho físico está sendo bem puxado. A perna chega a estar doendo. Estou cansado".