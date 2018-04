Com polêmica, clube do Azerbaijão cai na Liga Europa

Era para ser o gol mais importante da história de seus 63 anos de vida. No último minuto do jogo contra a Internazionale, tradicional clube italiano com títulos continentais e mundiais, o Qarabag conseguiu vencer a meta defendida por Carrizo e, com o brasileiro Richard Almeida, marcou o gol que seria o da vitória por 1 a 0 e da inédita classificação de um clube do Azerbaijão a uma segunda fase de um torneio europeu - neste caso, da Liga Europa.

No entanto, o trio de arbitragem comandado pelo checo Miroslav Zelinka invalidou o lance, marcando impedimento inexistente na jogada. Mesmo depois do fim do jogo, os atletas do Qarabag não saíram do gramado e os torcedores não deixaram o lotado estádio Tofiq Bahramov, localizado em Baku, em protesto contra a decisão de anular o lance que seria histórico.

Com seis pontos após o empate sem gols, o Qarabag ficou na terceira colocação do Grupo F e perdeu a classificação para o Dnipro, da Ucrânia, que em casa bateu o lanterna Saint-Étienne, da França, por 1 a 0 e avançou ao chegar a sete. A Internazionale, já classificada na liderança, terminou a fase com 12 pontos.

Outro clube italiano que entrou em campo foi o Torino, que não decepcionou. Pelo contrário, goleou o Copenhague por 5 a 1, na capital da Dinamarca, e avançou como vice-líder do Grupo B, com 11 pontos. O outro classificado é o Brugge, da Bélgica, que ficou na ponta com 12 pontos ao ganhar do HJK Helsinque, da Finlândia, por 2 a 1.

No Grupo A, os favoritos Borussia Mönchengladbach e Villarreal avançaram. O time alemão bateu o Zurich, da Suíça, por 3 a 0, em casa, e ficou na liderança com 12 pontos. O clube espanhol ficou com um ponto a menos ao derrotar o Apollon Limassol por 2 a 0, no Chipre.

Em uma chave definida antes da última rodada, o líder Red Bull Salzburg fez a festa de sua torcida na Áustria ao golear o Astra, da Romênia, por 5 a 1. O time chegou a 16 pontos no Grupo D e ficou com o dobro do Celtic, da Escócia, que perdeu para o Dínamo Zagreb por 4 a 3, na Croácia.

No Grupo E, também com os classificados já conhecidos, o líder Dínamo Moscou confirmou os 100% de aproveitamento ao bater o PSV Eindhoven por 1 a 0, na Holanda. Ficou com 18 pontos, com incríveis 10 a mais que o próprio clube holandês. No duelo de eliminados, Panathinaikos e Estoril, de Portugal, empataram por 1 a 1, na Grécia.