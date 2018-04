Com portões fechados, Grêmio faz último treinamento antes da decisão do Gaúcho

Em clima de tranquilidade, graças à goleada por 4 a 0 imposta no primeiro jogo, o Grêmio encerrou neste sábado a preparação para o duelo decisivo do Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, neste domingo, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS). Com boa parte do treino com portões fechados no CT, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho novamente resolveu não revelar detalhes sobre o time que entrará em campo.

Fora de casa, o Grêmio poderá perder por até três gols de diferença para o Brasil de Pelotas para ser campeão gaúcho. Qualquer vitória da equipe mandante por quatro de vantagem levará a decisão do título para as cobranças de pênaltis.

A exemplo dos treinamentos que acontecem às vésperas de decisões, Renato Gaúcho novamente resolveu fechar grande parte da atividade para a imprensa. Com isso, não é possível projetar a equipe que entrará em campo. O treino só foi aberto nos minutos finais, quando era realizado um rachão.

Para o confronto, Renato Gaúcho relacionou 28 atletas dos 32 inscritos na competição - Léo, Kaio, Lucas Poletto e Dionathã estão em viagem com o grupo de transição. A encorpada lista conta com três goleiros. Além de Marcelo Grohe e Paulo Víctor, Bruno Grassi também viajou. Há também o garoto Vico - o atacante de 21 anos é uma das seis alternativas para o sistema ofensivo.

Em campo, a tendência é que o time atue com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Bruno Grassi, Marcelo Grohe e Paulo Victor

Laterais - Bruno Cortez, Leonardo, Léo Moura, Madson e Marcelo Oliveira

Zagueiros - Bressan, Pedro Geromel, Kannemann, Paulo Miranda

Volantes - Artur, Jaílson, Maicon, Michel e Ramiro

Meias - Cícero, Lima, Thaciano e Thonny Anderson

Atacantes - Alisson, Everton, Jael, Hernane, Luan, Maicosuel e Vico