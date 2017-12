Com portões fechados, Polônia goleia seleção local por 12 a 0 A Polônia conseguiu a sua segunda vitória consecutiva em menos de uma semana ao atropelar a seleção local de Salzgitter por 12 a 0, nesta terça-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, realizado na cidade alemã de Barsinghausen. O destaque do jogo-treino, que foi realizado com portões fechados e durou apenas uma hora, foi o meia-atacante do Borussia Dortmund, Ebi Smolarek, que anotou quatro gols. Já o atacante Maciej Zurawski balançou as redes dos adversários por duas ocasiões. O placar poderia ser mais elástico se a equipe comandada pelo treinador Pawel Janas não tivesse relaxado no segundo tempo. O vice-presidente da Federação Polonesa de Futebol (PZPN), Michal Listkiewicz, elogiou muito Smolarek, que no último sábado atuou muito bem na vitória de 1 a 0 sobre a Croácia, adversária do Brasil na estréia no Mundialm, no dia 13. Janas aproveitou a partida para realizar alguns testes, como a entrada dos goleiros Tomasz Kuszczak e Lukasz Fabianski no lugar do titular Artur Boruc. A princípio, a partida seria transmitida por um canal de televisão polonês, mas Pawel Janas pediu aos políciais que estavam no local para fechar os portões do estádio. Cerca de duas mil entradas também haviam sido vendidas. Por causa da decisão, a PZPN terá que pagar 1 milhão de euros pelos danos causados à rede de TV. No Grupo A da Copa do Mundo da Alemanha, a Polônia enfrentará na estréia o Equador, na próxima sexta-feira, em Gelsenkirchen. Os poloneses ainda enfrentam na primeira fase os donos da casa e a Costa Rica, nos dias 14 e 20, respectivamente.