Com portões fechados, Vila Nova supera Boa e sobe para 2º na Série B

O Vila Nova garantiu mais uma rodada no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time comandado pelo técnico Hemerson Maria venceu o Boa por 1 a 0, com gol de Alípio, pela 20ª e primeira rodada do segundo turno.

O resultado em Goiânia (GO) levou o time da casa aos 35 pontos, ultrapassando provisoriamente o Internacional na segunda colocação da tabela. O time gaúcho soma 33 pontos e joga no sábado contra o Londrina, no Beira-Rio. Já o Boa segue com 28 pontos, na parte intermediária da tabela.

Esta foi a última partida com punição ao Vila Nova, que atuou quatro jogos com os portões fechados no estádio Serra Dourada, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com o rival Goiás, na 10ª rodada. Além do Boa, o time também não contou com torcida diante de Náutico, Inter e Paysandu.

Sem torcida, o Boa começou o jogo se sentindo em casa. O técnico Nedo Xavier adiantou a marcação para o campo de ataque e controlou o meio-campo, deixando o Vila Nova acuado, sem muitas alternativas. Aos poucos o goleiro Luis Carlos começou a aparecer. Em uma jogada individual, Rodolfo conseguiu limpar a marcação e, por pouco, não abriu o placar. Caprichosamente a bola explodiu na trave e impediu o primeiro gol.

Com dificuldade para organizar o meio-campo e, com menos posse de bola, o Vila Nova passou a atuar nos contra-ataques. Na melhor oportunidade do primeiro tempo para o time da casa, Geovane arriscou de fora da área e o goleiro Fabrício defendeu bonito, mas deixou o rebote nos pés de Mateus Anderson. Esperto, ele cruzou para Moisés marcar. O atacante já estava comemorando quando o auxiliar levantou a bandeira e anulou o gol.

Mas o Vila Nova precisou de apenas doze minutos do segundo tempo para voltar a balançar as redes. Desta vez, sem interferência do trio de arbitragem. Em ótima trama pelo meio-campo, Maguinho recebeu em velocidade na direita entrou na grande área e cruzou rasteiro para trás. Moisés fez um importante corta luz e deixou ela chegar em Alípio, que soltou a perna e mandou no cantinho do goleiro Fabrício, que nada pôde fazer.

O Boa sentiu o gol do adversário e caiu de produção. O técnico Nedo Xavier tentou mexer no esquema tático do time e colocou mais dois volantes no meio campo, para voltar a preencher o setor e também dar mais liberdade a Thaciano. Mas o Vila Nova também acertou a marcação e não deu mais espaços, deixando o time mineiro ficar com a posse de bola, mas sem nenhuma objetividade.

O próximo compromisso do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro é na sexta-feira, às 19h15, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada. Já o Boa recebe o Ceará no estádio do Melão, em Varginha (MG), às 16h30 de domingo.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 x 0 BOA

VILA NOVA - Luís Carlos; Maguinho, Bruno Prado, Alemão e Gastón Filgueira; Claudinei, Geovane e Alípio (PH); Mateus Anderson, Moisés (Marcos Paulo) e Tiago Adan (Léo Rodrigues). Técnico: Hemerson Maria.

BOA - Fabrício; Ruan, Laércio, Júlio Santos e Paulinho; Escobar (Wesley), Diones (Eduardinho) e Reis; Rodolfo (Léo Baiano), Casagrande e Thaciano. Técnico: Nedo Xavier.

GOL - Alípio, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alemão e Ruan (Vila Nova); Casagrande (Boa Esporte).

ÁRBITRO - Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com os portões fechados.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).