Com Portuguesa e Santos, Copa Paulista terá 27 participantes e quatro grupos

O departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira, na sede da entidade, em São Paulo, o Conselho Arbitral da Copa Paulista de 2018. A reunião definiu os clubes participantes, grupos e fórmula de disputa do torneio, que terá início no dia 5 de agosto. Dos grandes, apenas o Santos jogará. Sem calendário nacional, a Portuguesa tentará o título para voltar a jogar algum torneio fora do Estado.

O campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2019 ou a Copa do Brasil, deixando o que sobrar para o segundo colocado. Em 2017, a Ferroviária foi a campeã e ficou com a vaga da Série D, enquanto que a Internacional, de Limeira (SP), foi vice, tendo disputado a competição mata-mata.

Há algumas mudanças em relação à temporada anterior. Por conta do aumento de cinco times, de 22 para 27 participantes, também aumentou o número de grupos na primeira etapa: de três para quatro. Sendo que um deles terá seis times e os outros três grupos com sete em cada.

Nesta primeira fase, os times jogam em turno e returno dentro de seus grupos, classificando os quatro primeiros colocados de cada chave para a segunda etapa, que será formada por quatro grupos de quatro equipes. Novamente jogarão em turno e returno entre eles para definir os oito classificados, ou seja, os dois melhores colocados de cada grupo.

Nas quartas de final também há mudanças. A partir dessa edição, ela será decidida em penalidades caso o placar agregado dos dois jogos termine empatado. Até a temporada passada, o desempate era através da melhor campanha. Semifinal e final continuam da mesma forma do ano, valendo a melhor campanha. A decisão está marcada para o dia 2 de dezembro.

Cada clube poderá inscrever 26 atletas na lista A, não tendo a obrigatoriedade de serem três goleiros. Já a lista B poderá ter jogadores nascidos a partir de 1997 (20 anos) e que tenham disputado uma competição de base pelo próprio clube em 2018 ou em anos anteriores. Os registros para os atletas estarem aptos a atuarem na primeira rodada devem ocorrer até o dia 27 de julho.

Confira os grupos da Copa Paulista:

Grupo 1 - Novorizontino, Mirassol, Batatais, Penapolense, Votuporanguense e Olímpia

Grupo 2 - Ferroviária, Red Bull Brasil, Internacional (Limeira), XV de Piracicaba, Rio Claro, Desportivo Brasil e Noroeste

Grupo 3 - São Caetano, Bragantino, Santo André, Santos, Água Santa, Taubaté e São Bernardo

Grupo 4 - Ituano, Portuguesa, Juventus, Audax, Nacional, Taboão da Serra e Atibaia