Com pouca torcida, Bahia empata sem gols com Coritiba

SALVADOR - Sem contar com o apoio da torcida, que protesta contra a má fase do time, o Bahia pressionou, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com o Coritiba, nesta quarta-feira, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O resultado marcou o primeiro ponto da equipe baiana no Campeonato Brasileiro - havia perdido para o Criciúma, por 3 a 1, na estreia. Já o Coritiba manteve a invencibilidade, após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, em casa, no fim de semana, e chegou aos quatro pontos.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de inspiração das equipes. O Bahia tentava buscar o ataque, mas o visível nervosismo dos jogadores atrapalhava as jogadas, quase sempre interrompidas por erros de passe. Já o Coritiba administrava a partida, aproveitando-se das falhas do rival.

A principal chance da primeira etapa foi justamente da equipe visitante. Aos 29 minutos, o meia Alex foi acionado pela ponta esquerda e levantou na medida para o atacante Deivid, que cabeceou forte, para baixo, exigindo grande defesa de Marcelo Lomba. No rebote, o angolano Geraldo empurrou para a rede, mas a arbitragem anulou o gol, marcando impedimento.

O Bahia voltou para o segundo tempo decidido a afastar a má fase. Durante os 30 primeiros minutos, pressionou bastante o Coritiba. Sem conseguir articular jogadas de infiltração, porém, os jogadores da equipe passaram a arriscar chutes de fora da área e a apostar em cruzamentos para a área. O Coritiba não conseguia ficar com a bola, nem ameaçar o gol defendido por Marcelo Lomba.

A pressão do time da casa, porém, não teve resultado e a melhor oportunidade do Bahia surgiu de um rápido contra-ataque, aos 30 minutos. Lançado por Potita, Marquinhos Gabriel dominou na intermediária, ganhou dos zagueiros na corrida e, na entrada da área, de frente para o goleiro, chutou por cima.

Na próxima rodada, o Coritiba vai a Goiânia para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 18h30. Já o Bahia vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar, no domingo, o Internacional, também às 18h30.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 0 CORITIBA

BAHIA - Marcelo Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Titi e Jussandro; Fahel, Hélder (Toró), Diones (Neto), Marquinhos Gabriel e Ryder (Potita); Fernandão. Técnico: Cristóvão Borges.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Denis; Júnior Urso, Gil, Robinho (Bottinelli) e Alex (Arthur); Geraldo (Lincoln) e Deivid. Técnico: Marquinhos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Ryder e Madson (Bahia); Denis (Coritiba).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 4.864 pagantes.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).