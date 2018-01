Com pouco espaço no São Paulo, zagueiros brigam por titularidade

Dois zagueiros com pouco espaço no elenco do São Paulo disputam vaga de titular para o jogo que decide a classificação do clube para a Copa Libertadores do ano que vem. Lyanco é o favorito na disputa com Edson Silva para substituir o suspenso Rodrigo Caio no jogo com o Goiás, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Serra Dourada.

Aos 18 anos, Lyanco deve formar a dupla de defesa com outro garoto, Lucão, de 19. Os dois não jogam juntos desde a derrota por 3 a 1 para o Santos, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. A dupla vai ter a responsabilidade de ajudar o time a não sofrer gols, algo que pelo menos garante o empate necessário para terminar o ano com vaga na Libertadores.

Nesta quinta-feira o técnico Milton Cruz comandou um treino de 40 minutos em que colocou Lyanco como titular. Edson Silva treinou na equipe reserva e deve se despedir do São Paulo sem atuar. O defensor tem contrato válido até o fim do ano e a tendência é que não renove.

"Sempre treino com seriedade para aproveitar as oportunidades. E espero que ela chegue domingo. Mas, se o Edson for escolhido tenho certeza de que estaremos bem representados, porque vejo todos os dias o comprometimento dele nos treinos", disse Lyanco em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Os dois candidatos a titular atuaram juntos pela última vez em partida de resultado desastroso para o clube. Em gosto, o time perdeu por 3 a 0 para o Goiás em pleno Morumbi com os dois na defesa. Desde então, eles nunca mais atuaram juntos. "Temos que fazer um bom papel (em Goiânia), mesmo fora de casa e diante de um adversário que também tem interesses em jogo", afirmou Edson Silva.