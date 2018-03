Com pouco tempo, Parreira está otimista A 48 dias do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, ainda tenta viabilizar um amistoso antes da primeira rodada contra a Colômbia, em Barranquilla. Apesar do desejo, o treinador já demonstrou conformismo diante da hipótese de não realizá-lo e aproveitou para enfatizar a confiança em uma boa exibição e estréia do Brasil. Leia mais no Estadão