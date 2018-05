Com Prass, Cuca relaciona 31 jogadores para possível jogo do título

Na véspera do jogo que pode garantir o primeiro título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde 1994, o técnico Cuca fechou neste sábado a preparação da equipe para encarar o Botafogo. Em Atibaia, onde o elenco se refugiou nos últimos dias para fugir da expectativa pela conquista, o treinador comandou um trabalho de bola parada seguido de um rachão.

Depois do treino, Cuca anunciou a lista de relacionados para a partida no Allianz Parque. E em um confronto tão importante e significativo para o clube, não quis deixar ninguém de fora. Por isso, levará para a partida todos os 31 jogadores que estão trabalhando em Atibaia.

Entre os relacionados, a maior novidade foi o goleiro Fernando Prass. Sem sequer treinar em campo desde julho, o goleiro ainda tem restrições por conta da cirurgia a que foi submetido no cotovelo direito e não tem condições de jogo, mas estará com o elenco por sua experiência e importância para o grupo.

Outro que foi relacionado e não deve atuar é o atacante Rafael Marques, ainda em recuperação de uma contusão no tornozelo. Por outro lado, o zagueiro Roger Carvalho e o lateral João Pedro, também lesionados, serão os únicos que não estarão com o grupo.

Neste sábado, Zé Roberto e Mina, recuperados de lesões, trabalharam normalmente mais uma vez e devem ficar à disposição. A tendência é que o Palmeiras seja escalado com: Jailson; Jean, Vitor Hugo, Mina e Egídio; Tchê Tchê, Thiago Santos e Moisés; Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus.

O Palmeiras será campeão no fim de semana se ganhar do Botafogo no Allianz Parque, em jogo que começa às 17h. No mesmo horário, a combinação necessária é uma derrota do vice-líder Santos para o Cruzeiro no Mineirão. À noite, a partir das 19h30, é preciso que o Flamengo não derrote o Coritiba, no Maracanã. O time do técnico Cuca tem quatro pontos de vantagem para o segundo colocado e cinco a mais do que o terceiro.

Confira os relacionados:

Goleiros: Jailson, Vinicius Silvestre, Vagner e Fernando Prass

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins, Augusto e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Rafael Marques e Roger Guedes