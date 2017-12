Com Pratto entre os reservas, Atlético-MG vence primeiro jogo-treino de 2017

O primeiro teste do Atlético Mineiro em 2017 teve Lucas Pratto entre os reservas e terminou com vitória. Neste sábado, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo, o time agora dirigido por Roger Machado superou o Guarani de Divinópolis por 2 a 0, com gols de Fred e Carlos César.

Havia expectativa sobre como Roger escalaria o setor ofensivo atleticano nesse teste. E o técnico optou por não utilizar Pratto entre os titulares, ao lado de Fred e Robinho, que tiveram as companhias de Maicosuel e Luan no ataque. Já o zagueiro Felipe Santana, recém-contratado, voltou a trabalhar entre os titulares.

A equipe iniciou o jogo-treino com a seguinte formação: Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Luan, Robinho e Maicosuel; Fred. E foi Fred quem abriu o placar da atividade, logo aos sete minutos, em cabeceio após cobrança de escanteio de Robinho.

No segundo tempo, Roger utilizou os reservas. O time iniciou essa etapa com: Giovanni; Carlos César, Jesiel, Rodrigão e Danilo; Ralph, Carlos Eduardo, Cazares e Otero; Clayton e Lucas Pratto.

Depois, Roger fez várias alterações, Carlos César foi substituído por Patric, Danilo deu lugar a Leonan, Carlos Eduardo saiu para a entrada de Hyuri, Otero deu lugar a Carlos, o goleiro Michael entrou na vaga de Giovanni e Ralph saiu para a entrada de Thalis.

Mesmo bastante modificado, o Atlético-MG conseguiu marcar pela segunda vez. Aos 28 minutos, Carlos César concluiu jogada de Otero para definir o triunfo da equipe por 2 a 0.

"Jogo aprovado. Foi nossa primeira aparição na temporada e o time se comportou muito bem. Jogamos bem defensivamente e saímos forte para o ataque. Foi um bom teste para esse início de temporada e estamos trabalhando para ter um ano vitorioso", comentou o lateral Danilo.

Após o jogo-treino o elenco ganhou o domingo de folga. O Atlético vai estrear no Campeonato Mineiro no próximo sábado, quando vai receber o América de Teófilo Otoni no Independência.