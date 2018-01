Com premiação milionária, Copa do Brasil de 2018 começa nesta terça com 2 jogos

Com uma premiação histórica, a Copa do Brasil promete gerar muitas emoções no futebol brasileiro. Principal competição mata-mata do país, a primeira fase da competição começa já nesta terça-feira com dois jogos. Às 21h30, o Caxias recebe o Atlético Paranaense, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Assim como na última temporada, o time visitante joga pela vitória ou o empate para se classificar, sem a necessidade de pênaltis.

O campeão da Copa do Brasil de 2018 levará para casa R$ 50 milhões, premiação recorde na história do futebol brasileiro. Enquanto isso, o vice fica com R$ 20 milhões.

No último ano, o Atlético Paranaense caiu ainda nas quartas de final. Na época eliminado da Copa Libertadores, entrou direto nas oitavas de final e eliminou o Santa Cruz, vencendo por 2 a 0 fora de casa. Na fase seguinte, não resistiu ao Grêmio e perdeu os dois jogos. Já o Caxias não disputa a Copa do Brasil desde 2015, quando caiu diante do Capivariano-SP ainda na primeira fase, com uma derrota e um empate.

Mais cedo, às 20 horas (de Brasília), o Vitória da Conquista abre a primeira fase. Jogando no estádio Lomanto Júnior, o time de Vitória da Conquista (BA) recebe o Boa para tentar esquecer a eliminação em 2017. Caiu ainda na primeira fase, quando sofreu com um empate por 1 a 1 com o Coritiba, que deu a vaga para os paranaenses. Já o clube mineiro caiu na segunda fase. Depois de eliminar o São Raimundo-RR, perdeu para o Goiás nos pênaltis, em Varginha (MG).

A primeira fase reúne 80 clubes que se enfrentam em jogo único nas duas primeiras fases. A partir da terceira fase, a competição passa a ser ida e volta, mas sem a vantagem do gol fora de casa como critério de desempate. Nas oitavas de final, os times da Libertadores (Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Vasco e Chapecoense) e os campeões da Copa do Nordeste (Bahia), da Copa Verde (Luverdense) e da Série B do Campeonato Brasileiro (América-MG) entram na disputa.