Com problema muscular, Maicosuel vê chegada ao Grêmio como recomeço da carreira

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira o meia Maicosuel, de 31 anos. O jogador, que foi pouco utilizado pelo São Paulo na temporada passada, chegou por empréstimo de seis meses, com possibilidade de extensão por mais seis.

+ Em negociação marcada por receio, São Paulo pagará salário de Maicosuel no Grêmio

+ Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

Maicosuel tem vínculo com a equipe paulista até o final de 2020 e atuará no Grêmio nos seis meses iniciais com salários pagos pelo São Paulo. O motivo desse tipo de contrato foi o exame médico realizado pelo jogador no último final de semana, quando teve diagnosticado um desequilíbrio muscular de uma perna em relação à outra.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É um ponto crucial na minha carreira. Estou agradecido demais por poder jogar em um clube da magnitude do Grêmio. É um recomeço, onde posso mostrar para mim mesmo que sou capaz e posso conseguir", comentou o jogador.

Por conta do problema físico, Maicosuel ainda não tem data para iniciar o treinamento com o restante do time. Inicialmente, ele precisará passar por um trabalho de fortalecimento para poder ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Quando estiver apto, o meio-campista de origem deixou em aberto a possibilidade de atuar em outras posições. "Nesse esquema posso jogar tanto dos lados como no meio. O Renato está utilizando dois atacantes, com Cícero e Luan, e eu já joguei por ali. Ultimamente, tenho jogado mais pelos flancos, onde tem que voltar para auxiliar. Onde o Renato quiser que eu jogue, estou aqui para ajudar", finalizou.

Maicosuel é o sexto reforço confirmado pelo Grêmio para esta temporada. Antes dele chegaram o atacante Alisson, os meio-campistas Thonny Anderson e Thaciano, o zagueiro Paulo Miranda e o lateral Madson ao elenco tricolor.

Em sua carreira profissional, o novo reforço gremista também vestiu as camisas de Guarani, Atlético Sorocaba, Paraná, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Hoffenheim, Udinese, Atlético-MG, Al Sharjah (dos Emirados Árabes) e finalmente a do São Paulo.