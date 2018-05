Com problemas musculares, Jael vira dúvida no Grêmio e Michel volta após a Copa

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira com duas baixas. O atacante Jael e o volante Michel ainda se recuperam de problemas musculares e não participaram das atividades no retorno aos trabalhos após o empate sem gols com o Paraná pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Jael tem a situação menos preocupante. Ele sentiu novamente dores musculares na coxa direita na última sexta-feira e agora é dúvida para o duelo de quarta-feira, contra o Defensor, em casa, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Como o time tricolor já está classificado, a tendência é que seja poupado.

Michel sentiu problema muscular no sábado e deve passar por um tempo maior no departamento médico. O Grêmio informou nesta segunda-feira que ele retornará aos gramados somente após a parada para a Copa do Mundo.

Apesar de já estar classificado na Libertadores, uma vitória na quarta-feira garante ao Grêmio a liderança na chave e a segunda melhor campanha geral na competição. O time tricolor lidera com 11 pontos, com um de vantagem sobre o Cerro Porteño, que joga no mesmo dia, em casa, contra o Monagas, da Venezuela.

Nesta segunda-feira, os titulares no duelo contra o Paraná fizeram trabalho na academia e os reservas treinaram no campo orientado pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes, sob observação do técnico Renato Portaluppi. Durante a atividade, Arthur e Everton correram em torno do campo, no processo de recuperação de lesão.