Com problemas, São Paulo se reapresenta nesta sexta-feira Terminaram as férias para o São Paulo. Nesta sexta-feira, o elenco se reapresenta no Centro de Treinamento da Barra Funda para iniciar os preparativos para a temporada 2007, onde o clube terá como principal competição a disputa da Copa Libertadores. Apesar de ter recebido cinco reforços (o meia Hugo e Francisco Alex, o lateral Jadilson e os atacantes Borges e Caiuby), o técnico Muricy Ramalho terá muitos problemas para entrosar a equipe, já que algumas peças importantes deixaram o elenco. As duas principais ausências estão no meio-de-campo. Danilo e Mineiro não acertaram a renovação de contrato e deixaram um buraco no setor. Quem também saiu foi o zagueiro Fabão, que foi para o Japão. Para o seu lugar, Muricy deve optar por Alex. O lateral Lúcio e o atacante Edgar também deixaram o time. Além disso, o treinador terá problemas com jogadores machucados. O meia Richarlyson, que sofreu um acidente de carro na última semana, quebrou um braço e só deve retornar aos gramados no final de fevereiro. Outro em recuperação é o atacante Lenílson, que operou o joelho. No entanto, o jogador, que deve se recuperar totalmente até o final deste mês, ainda tem de cumprir suspensão até março por ter dado uma cotovelada no jogador André Oliveira, do Santos. Muricy também pode aproveitar alguns jogadores das categorias de base, que no próximo final de semana disputa a Copa São Paulo de Juniores. Ao todo, o treinador terá 13 dias para definir o time para a estréia no Campeonato Paulista, que será contra o Sertãozinho, no interior do Estado.