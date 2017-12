Com proposta, Gil não garante que permanece no Corinthians

Com proposta do Shandong Luneng, da China, em mãos, o zagueiro Gil ainda não é nome certo para ficar no Corinthians neste ano. O defensor se esquivou ao falar do assunto neste domingo, entretanto, admitiu que ainda não tem definido seu futuro. O clube chinês, comandado pelo técnico Mano Menezes, espera por uma resposta positiva do corintiano nos próximos dias.

“A gente ainda não sabe. Deixa as coisas nas mãos de Deus para ver o que vai acontecer”, disse o zagueiro ao ser questionado se permanece no Corinthians.

Na quarta-feira, quando o Corinthians embarcou para os Estados Unidos, o diretor adjunto de futebol do clube, Eduardo Ferreira, disse que a proposta havia sido recusada, embora o defensor tenha dito que as conversas continuavam e que existia a chance dele sair. O Shandong fez uma nova tentativa na sexta-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em relação ao jogo com o Atlético-MG, Gil disse que sentiu a falta de ritmo de jogo, mas projeta evolução da equipe nas próximas partidas. “A perna pesa bastante e a gente sabe que é difícil esse primeiro jogo, mas está todo mundo se preparando bem e isso é importante”, comentou.