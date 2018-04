Com proposta da China, Lúcio deve deixar o Palmeiras em 2015

O zagueiro Lúcio deve deixar o Palmeiras no ano que vem. Em baixa no clube, o veterano recebeu uma proposta do futebol chinês e a diretoria do clube alviverde não fará esforço para mantê-lo.

O novo gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, confirmou a oferta e não se esforçou em negar que deixaria Lúcio se transferir. "Fomos avisados da proposta, mas só chegará em janeiro. Aí caberá ao Palmeiras e ao atleta decidir o que é melhor", disse o dirigente à Rádio Bandeirantes.

Ídolo na Alemanha, onde defendeu Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, e também na Inter de Milão, pela qual ganhou a Liga dos Campeões, Lúcio tem tido desempenho melancólico em seu retorno ao Brasil.

Contratado com status de estrela pelo São Paulo em 2013, o zagueiro foi afastado após atos de indisciplina e acabou repassado ao Palmeiras, no qual terminou a temporada acumulando falhas e sendo um dos alvos preferenciais da fúria da torcida.