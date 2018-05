Laurent Blanc renova contrato com o PSG por mais dois anos

Campeão do mundo como jogador na Copa de 1998, Blanc depois se tornaria o técnico mais vencedor da história do PSG, o qual levou a dois títulos do Campeonato Francês em 2014 e 2015, a uma taça da Copa da França (2015), a dois troféus da Copa da Liga Francesa (2014 e 2015) e a três troféus da Supercopa da França (2013, 2014, 2015).

Blanc está no comando do PSG desde 2013, quando substituiu Carlo Ancelotti após o término de sua passagem pelo comando da seleção francesa, assumida por ele anteriormente em 2010. E agora o técnico festeja o fato de ter o seu bom trabalho valorizado na equipe que hoje já pode ser considerada virtual campeã nacional desta temporada - possui incríveis 24 pontos de vantagem sobre o vice-líder Monaco no Campeonato Francês.

"Estou muito feliz de poder renovar meu contrato como técnico do Paris Saint-Germain", ressaltou Blanc nesta quinta, após assinar seu novo compromisso com o clube. "Agradeço ao clube pela confiança que tem depositado em mim. Desde o princípio, me senti honrado de trabalhar para um clube tão ambicioso e sinto uma grande satisfação por trabalhar com jogadores tão talentosos. Espero seguir fazendo do Paris Saint-Germain um brilhante e respeitado embaixador do futebol francês", completou, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, também festejou a renovação do contrato com o comandante. "Estou muito orgulhoso e feliz de ver Laurent Blanc continuar seu compromisso com nosso clube. Pelas últimas três temporadas, nosso técnico e sua comissão estão escrevendo uma página gloriosa da história do clube, acumulando troféus e recordes", disse o dirigente.

Blanc estava negociando sua renovação com o PSG há meses e insistiu que seu futuro deveria ser resolvido antes do confronto diante do Chelsea, ex-time justamente de Mourinho, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo de ida do mata-mata entre os dois times será na próxima terça, na capital francesa.

Os valores da renovação contratual com Blanc não foram revelados pelo PSG, mas o jornal francês L'Equipe noticiou que ele irá ganhar cerca de 5 milhões de euros por ano, que já era aproximadamente o seu vencimento anual antes do novo acordo firmado entre as partes.