Com público e arrecadação em queda, São Paulo reduz preço dos ingressos

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira que vai reduzir o preço dos ingressos para os jogos no Morumbi. A medida será válida tanto para o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Sul-Americana, e passará a valer para o duelo do dia 5 de maio, diante do Atlético-MG, pela quarta rodada do torneio nacional.

O clube vai retomar o preço da temporada passada, quando assistir a uma partida nas arquibancadas centrais do estádio (as tradicionais azul e vermelha) custava R$ 30. Neste ano, na estreia do time no Brasileirão, contra o Paraná, esse valor havia subido para R$ 50, gerando reclamações por parte da torcida, que justificou sua ira pelo fato de ter lotado o Morumbi justamente no momento mais crítico da equipe em 2017, quando ela brigava para não ser rebaixada à Série B.

Neste ano, o São Paulo já havia elevado o valor do tíquete no Campeonato Paulista, quando os mesmos setores saíam a R$ 40 - a exceção foi a semifinal, contra o Corinthians, quando os torcedores pagaram R$ 50 pelas entradas para as arquibancadas centrais.

Levantamento feito pelo Estado no último Paulistão mostrou exatamente que o clube do Morumbi vira suas médias de público e arrecadação caírem 40% e o lucro por partida ser em média quase a metade na comparação com o torneio de 2017.

Confira a nota publicada pelo São Paulo em seu site oficial:

No ano passado, as demonstrações de amor incondicional e comprometimento da torcida do São Paulo foram fundamentais para o desempenho de nossa equipe. Foi a voz das arquibancadas que ajudou nossos jogadores a entenderem que não estariam sozinhos, e foi pelos milhões de tricolores espalhados pelo mundo que eles jogaram.

Após um reajuste previsto dentro da política de responsabilidade financeira neste ano, a diretoria anuncia agora uma redução nos preços dos ingressos para jogos do São Paulo no Morumbi, para atender aos pedidos da torcida, maior patrimônio deste clube. Os preços serão os mesmos praticados durante o ano de 2017 no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Mais importante que a renda de bilheteria é saber que nossa torcida continuará ao nosso lado nos duelos em casa, empurrando o time e repetindo espetáculos semelhantes aos do ano passado. A medida tem efeito imediato e passa a valer para o confronto com o Atlético-MG, no próximo dia 5.

Confira abaixo os preços e esperamos vocês no Morumbi.

> INGRESSOS COMUNS

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Amarela > R$ 20 / R$ 10 ½ entrada

Arquibancada Laranja >R$ 20 / R$ 10 ½

Arquibancada Azul > R$ 30 / R$ 15 ½

Arquibancada Vermelha > R$ 30 / R$ 15 ½

Arquibancada Visitante > R$ 30 / R$ 15 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior P16 (antigo setor amarelo) > R$ 50 / R$ 25 ½

Cadeira Superior P05 (antigo setor laranja) > R$ 50 / R$ 25 ½

Cadeira Especial P16 (antigo setor vermelho) > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Especial P05 (antigo setor azul) > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Cativa P05 (somente proprietário) > R$ 30

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário) > R$ 30

Setor Morumbi Premium P05 > R$ 140 / R$ 70 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeiras Térreas P02 e P04 (antigo setor azul) > R$ 50 / R$ 25 ½

Cadeira Térrea P18 (antigo setor vermelho) > R$ 50 / R$ 25 ½

Cadeira Térrea Sócio P02 e P04 > R$ 25

Setor PCD Acompanhante* > R$ 20 / R$ 10 ½

*restrito a zona de cadeirantes

CAMAROTES

Espaço do Sócio P04 > R$ 20

Corporativo (Empresas*) > R$ 30

*Compra direto com os camarotes