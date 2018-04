Com público pequeno, Palmeiras bate Atlético-GO na estreia na Série B

SÃO PAULO - Sem empolgar a pequena torcida presente em Itu, o Palmeiras conquistou uma vitória discreta em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Novelli Júnior, o time paulista derrotou o Atlético-GO, também rebaixado em 2012, por 1 a 0, com gol do meia Tiago Real.

A estreia do Palmeiras foi precedida de um protesto dos torcedores contra o preço dos ingressos, que variaram entre R$ 60 e R$ 200. Com as faixas "R$ 60,00 = Roubo" e "Cadê os reforços", membros da uniformizada Mancha Alviverde criticaram a nova política de preços do clube.

A reclamação da torcida se refletiu no público de apenas 4.480 pagantes presentes em Itu - o Palmeiras jogou longe de São Paulo para cumprir punição sofrida no final do Brasileirão de 2012. Apesar do baixo apoio das arquibancadas, o time de Gilson Kleina somou seus primeiros três pontos na tabela da Série B.

O JOGO

Time com maior tradição desta Série B, o Palmeiras impôs sua condição de favorito no primeiro tempo, enquanto o Atlético-GO jogava na retranca. A equipe paulista não tinha dificuldade para dominar a posse de bola, mas não levava maior perigo ao gol dos goianos, que apostavam nos contra-ataques.

O melhor lance do Atlético aconteceu logo no segundo minuto de jogo. João Paulo investiu pela direita e bateu rasteiro, rente à trave esquerda do goleiro Bruno. Pelo Palmeiras, que entrou em campo com um trio no ataque, Leandro era o mais perigoso. Aos 38 minutos, ele assustou o goleiro Márcio ao tentar duas finalizações em sequência dentro da área.

O Palmeiras, contudo, sofria para causar maiores ameaças ao gol do Atlético. Passava a maior parte do tempo cercando a área goiana. As finalizações de meia distância davam tanto resultado quanto o frequente bate-rebate dentro da área. Sem sinais de criatividade, os dois times foram para o vestiário sem balançar as redes no intervalo.

Depois da apatia do primeiro tempo, o Atlético tentou pressionar nos instantes iniciais da segunda etapa. E quase abriu o placar aos 2. William Barbio tabelou com João Paulo na entrada da área e, cara a cara com Bruno, parou na grande defesa do goleiro.

O Palmeiras foi mais eficiente. Em sua primeira investida, Ayrton cruzou da direita e Tiago Real cabeceou para as redes, aos 6 minutos. O time mandante ainda teve duas boas chances para marcar logo na sequência. Aos 12, Márcio saiu atrapalhado da área, mas Tiago Real não conseguiu completar para o gol. Três minutos depois, Leandro recebeu de Ayrton e bateu cruzado. O goleiro só espalmou para fora.

Em desvantagem, o Atlético esboçou reação após levar o gol. Partiu para o ataque, mas, desorganizado, não conseguiu ameaçar Bruno. O Palmeiras se defendia com tranquilidade e não desistia de ampliar o placar.

Aos 30, Ayrton cobrou falta para a grande área e a bola entrou direto no gol. O árbitro, porém, anulou o lance ao assinalar impedimento, por conta de um leve desvio de André Luiz. Na sequência, Maikon Leite, que acabara de entrar, disparou pela direita, entrou na área e bateu rasteiro, na trave.

Após desperdiçar estes chances de sacramentar a vitória, o Palmeiras se segurou na defesa nos minutos finais da partida para garantir os primeiros pontos na segunda divisão. O time volta a campo na terça-feira para enfrentar o ASA-AL, em Arapiraca. O Atlético enfrentará o Joinville no mesmo dia, no Serra Dourada.

PALMEIRAS 1 x 0 ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS - Bruno; Ayrton, Henrique, Maurício Ramos (André Luiz) e Juninho; Márcio Araújo, Charles e Tiago Real; Leandro (Maikon Leite), Kleber e Vinícius (Ronny). Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-GO - Márcio; John Lennon (Caio), Ednei, Diego Giaretta e Leonardo; Dodó, Ernandes, Robston (Pituca) e João Paulo; William Barbio (Juninho) e Ricardo Jesus. Técnico: Waldemar Lemos.

GOL - Tiago Real, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Ernandes, João Paulo, Ronny.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (RJ).

RENDA - R$ 133.850,00.

PÚBLICO - 4.480 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).