Com público recorde na Série A-2, Guarani só empata Mesmo contando com o apoio de sua torcida, o Guarani apenas empatou sem gols com o Bandeirante, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Este jogo encerrou a segunda rodada da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. O resultado foi ruim para o time de Campinas, agora com dois pontos dentro do Grupo 2. O Bandeirante comemorou seu primeiro ponto. A Portuguesa lidera com seis pontos depois de vencer, por 3 a 0, quarta-feira, no Canindé, o São José, que tem um ponto. Apenas os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A-1. Perto de 10 mil torcedores estavam no Brinco de Ouro. O clube faz uma promoção chamada ?Sócio Torcedor?, cujos números não aparecem na contagem oficial. Mesmo assim, 6.769 torcedores pagaram ingresso. O recorde anterior era do jogo entre São José 2 x 2 Guarani, sábado passado, em São José dos Campos, com 5.330 pagantes. A arrecadação, também recorde, foi de R$ 69.768,00. O Guarani pressionou no início dos dois tempos. E ficou exposto aos contra-ataques. A partir dos 12 minutos do segundo tempo, o time de Campinas ficou em vantagem numérica com a expulsão de Fernando Aquiles. Mesmo assim, não conseguiu marcar seu gol, pela falta de técnica e prejudicado pela forte chuva que caiu em Campinas. No domingo, às 18 horas, o Guarani vai receber a Portuguesa, no Brinco de Ouro. O Bandeirante fará outro jogo fora de casa: vai até São José dos Campos, às 16 horas, pegar o São José.