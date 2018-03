Com quatro de Parolo, Lazio goleia lanterna Pescara por 6 a 2 no Italiano

A Lazio não teve trabalho para atropelar o Pescara neste domingo, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo atuando fora de casa, a equipe romana fez 6 a 2 no lanterna da competição com uma grande atuação do atacante Parolo, que marcou quatro vezes na partida.

O resultado fez a Lazio subir para 43 pontos, agora na quarta colocação provisória, à frente da Inter de Milão, que ainda atua neste domingo. Já o Pescara tem somente nove pontos, continua sendo o saco de pancadas do campeonato e não vence desde agosto do ano passado. São 22 jogos consecutivos sem vitória, 21 pelo Italiano.

Neste domingo, o começo da Lazio foi arrasador. Com menos de 15 minutos, a equipe já vencia por 2 a 0, com dois gols de Parolo, sendo um com assistência de Felipe Anderson. A resposta do Pescara veio ainda na primeira etapa. Benali e Brugman deixaram tudo igual e Caprari ainda perdeu um pênalti.

Parecia que os donos da casa iam incomodar a Lazio, mas o segundo tempo foi todo da equipe visitante. Logo aos três minutos, o inspirado Parolo marcou pela terceira vez. Aos 11, Keita aproveitou assistência de Immobile para fazer o quarto.

O próprio Immobile seria o responsável por marcar o quinto aos 23. Ex-jogador do Pescara, ele não comemorou o gol e foi aplaudido pela torcida da casa. Com o confronto já decidido, Parolo ainda deixou sua marca pela quarta vez aos 31 minutos e selou o resultado.

As duas equipes agora terão uma semana de descanso até a próxima partida, pelo Italiano. A Lazio receberá o Milan na segunda-feira, dia 13. Um dia antes, o Pescara vai visitar o Torino.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas já encerradas do domingo pelo Italiano, destaque para a Atalanta, que segue fazendo boa campanha e derrotou o Cagliari por 2 a 0, em casa. O resultado levou a equipe de Bérgamo a 42 pontos, na sexta posição, enquanto o Cagliari tem 27 e é o 15.º.

Outro que venceu foi o Sassuolo, que visitou o Genoa e fez 1 a 0. Nas outras duas partidas, dois empates. O Chievo recebeu a Udinese e não saiu do 0 a 0, enquanto o Torino ficou no 1 a 1 em visita ao Empoli.