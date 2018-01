Com raça e peso da camisa, Hamburgo vira duas vezes e bate Stuttgart no Alemão

O Stuttgart começou o duelo dominando as ações na casa do rival, que vinha de um péssimo resultado na rodada inaugural, quando perdeu do Bayern de Munique por 5 a 0 no Allianz Arena. Aos 24 minutos, Ginczek, que marcaria mais uma vez no confronto, aos 42 do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes.

Com um atuação mediana de seus principais jogadores, o time da casa empatou aos 34 com Ilicevic. Mas a equipe não se encontrava na marcação e deixou o Stuttgart ir para o vestiário com a vantagem por 2 a 1.

Na volta do intervalo e com a crescente pressão da torcida, que busca evitar o roteiro das últimas duas temporadas, quando o Hamburgo só conquistou seu direito de permanecer na primeira divisão nas partidas de repescagem, os mandantes imprimiram um ritmo intenso de jogo. Os torcedores do principal time da cidade nunca viram a sua equipe na segunda divisão, e querem que a história continue assim.

Após muita pressão, o Hamburgo conseguiu empatar aos 39 da etapa final, com Lasogga. Quando tudo parecia levar ao empate, o zagueiro Djourou apareceu para fazer o gol da vitória para os anfitriões, aos 44 da etapa complementar. Uma nova esperança para a exigente torcida do Hamburgo na temporada.