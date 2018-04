Com Rafinha vaiado, Schalke perde para o Freiburg

Veja também:

Além da saída do lateral, os fãs do time de Gelsenkirchen podem lamentar agora a distância para o líder Bayer Leverkusen, que venceu neste sábado. O gol de Cha para o Freiburg, aos 40 minutos do primeiro tempo, deixou o Schalke com os mesmos sete pontos, em terceiro, com três a menos que o Bayer. O Hamburgo, que joga no domingo contra o Colônia, é o vice-líder, também com sete pontos. Já o Freiburg está em 14.º, somando apenas quatro.

Para ficar na liderança, o Bayer recebeu o Bochum e venceu por 2 a 1, com gols de Friedrich e Kiessling. Longe de seus domínios, o Hoffenheim contou com um gol do brasileiro Carlos Eduardo para derrotar o Hannover por 1 a 0, chegando a cinco pontos. Em casa, o Stuttgart vacilou e só empatou sem gols com o Nuremberg. A igualdade também permaneceu na partida entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, mas por 1 a 1.

Ainda neste sábado pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o atual campeão Wolfsburg. No domingo, além da confronto entre Hamburgo e Colônia, Hertha Berlin e Werder Bremen completam a quarta rodada da competição.