Com receio de vaias, Temer só deve ir ao aeroporto em Chapecó

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou no início da noite desta sexta-feira, por meio de nota, que o presidente Michel Temer irá no sábado de manhã para Chapecó para a cerimônia de Honras Fúnebres em homenagem às vítimas do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense e jornalistas. A nota, entretanto, não confirma ainda a presença de Temer na cerimônia que está sendo preparada na Arena Condá.

Com receio de manifestações e vaias, os detalhes da participação do presidente em Chapecó ainda estão sendo fechados. Já está definido que, no aeroporto, Temer vai entregar às famílias das vítimas a Medalha da Ordem do Mérito Desportivo como reconhecimento do governo federal e do povo brasileiro pelos serviços prestados ao País por todos os que estavam naquele voo.

CRÍTICAS

A possível ausência de Temer na Arena Condá para evitar possíveis vaias tem gerado críticas. Ao canal ESPN, o pai do zagueiro Filipe Machado afirmou que não pretende ir ao aeroporto e que o presidente deveria "ter vergonha na cara" e ir até o velório na Arena Condá.

"A pessoa importante aqui somos nós e nossos filhos que morreram. Eu não arredo um pé para cumprimentar o Temer. Ele é o presidente do Brasil e só", disse. "Eu não preciso do cumprimento dele no aeroporto. Eu acho que, se ele tem dignidade, porque ele é um presidente, se tem dignidade e vergonha na cara, que venha aqui cumprimentar as pessoas. Não nós irmos ao encontro dele, como se a importância fosse ele estar no aeroporto", disse. A entrevista tem repercutido nas redes sociais, o que, segundo assessores, ainda pode mudar a programação deste sábado.