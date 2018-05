Com reforço de Pedro Rocha, reservas do Grêmio treinam para encarar o Santa Cruz

Enquanto os titulares do Grêmio treinaram neste sábado em Porto Alegre, os reservas viajaram para Recife e realizaram o último trabalho antes do duelo contra o Santa Cruz, no domingo, no estádio do Arruda, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico James Freitas comandou uma atividade no Centro de Treinamento do Náutico. Do time que começou a partida na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, apenas o atacante Pedro Rocha estará em campo. Autor de dois gols no duelo do Mineirão, ele também foi expulso e não poderá disputar a partida de volta. Por isso viajou para a capital pernambucana.

O restante da equipe deve ser a mesma que já defendeu o Grêmio na rodada passada do Brasileirão, quando o time derrotou o América-MG por 3 a 0. A provável escalação da equipe tricolor terá: Léo; Wallace Oliveira, Thyere, Wallace Reis e Iago. Guilherme Amorim, Kaio, Negueba, Bolaños e Pedro Rocha; Henrique Almeida.

Em Porto Alegre, o elenco que se prepara para a decisão da Copa do Brasil realizou três atividades. A primeira, comandada pelo preparador físico Rogério Dias. Nas outras duas, o técnico Renato Gaúcho deu ênfase aos cruzamentos pelas laterais, lançamentos longos e depois às finalizações.

A única novidade na escalação da equipe para o jogo de quarta-feira, na Arena Grêmio, deve ser a presença do atacante Everton no lugar de Pedro Rocha. Como venceu o jogo de ida por 3 a 1, o Grêmio pode até perder por 1 a 0 a volta que garante a taça da Copa do Brasil. Como na final não há a regra do gol fora de casa, uma derrota por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.