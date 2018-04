Com reforços e dúvidas, Santo André volta aos treinos

O ciclo de contratações do Santo André está encerrado depois das confirmações das chegadas do goleiro Fabiano, do zagueiro Halisson, do lateral-esquerdo Carlinhos, dos

volantes Alê, Gil e Wendel, do meia Branquinho e dos atacantes Anderson Gomes, Rafael Silva e Rodrigão.

Enquanto os reforços já treinam com o resto do elenco, a diretoria do Santo André segue tentando resolver algumas situações que ficaram pendentes para 2010. Os principais casos são dos jogadores que podem deixar o time.

O goleiro Neneca tem proposta do Itumbiara-GO e ainda não deu resposta se fica ou não no clube. Já o atacante Nunes aguarda uma oferta do futebol sul-coreano para se despedir do Santo André, enquanto o lateral Rômulo interessa a Internacional e São Paulo.

Já o volante Ricardo Conceição, que pode deixar o clube, declarou que tem chances de permanecer. Para concretizar o fato, o empresário do jogador deve se reunir com o presidente Ronan Maria Pinto durante esta semana.