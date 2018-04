Com Reinaldo e Diego Souza em campo, São Paulo treina para pegar o Flu

O São Paulo voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira, após o elenco ter recebido dois dias de folga desde o empate sem gols com o Ceará, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades ficaram por conta das presenças de Reinaldo e Diego Souza.

O lateral-esquerdo, em recuperação de uma contratura muscular na coxa direita, iniciou a transição para o gramado. Ele se machucou durante partida contra o Rosario Central, no dia 12, e não jogou mais - perdeu os confrontos diante de Atlético-PR (Copa do Brasil), Paraná e Ceará (Brasileiro). Porém, é remota a possibilidade de ele ficar à disposição do técnico Diego Aguirre já para o duelo com o Fluminense, domingo que vem, no Maracanã.

Já Diego Souza trabalhou normalmente com o restante dos companheiros após quase ter sido envolvido em uma negociação com o Vasco, semana passada, quando ele chegou a treinar sozinho no domingo enquanto a equipe estava em Fortaleza. A ideia da diretoria é bancar o camisa 9, mesmo diante das críticas da torcida e da resistência de Aguirre em utilizar o jogador.

As ausências na atividade foram Eder Militão e Everton, que ficaram trabalhando na parte interna do CT, e Rodrigo Caio, que se recupera no Reffis de uma torção no pé esquerdo.

Como foi o treino?

Aguirre não deu nenhuma pista do que pretende escalar no Rio. Após o aquecimento e um rápido treino de dois toques, o uruguaio dividiu o elenco em quatro times de sete jogadores cada:

Colete amarelo: Jean, Petros, Araruna, Lucas Fernandes, Brenner, Tréllez e Liziero.

Colete azul: Lucas Perri, Arboleda, Nenê, Marcos Guilherme, Shaylon, Edimar e Paulinho Bóia.

Colete laranja: Sidão, Jucilei, Valdívida, Diego Souza, Bruno, Anderson Martins e Caique.

Camiseta branca: Lucas Paes, Hudson, Cueva, Morato, Bruno Alves, Régis e Bissoli.

Em dois campos separados, o amarelo jogou contra o azul, e o laranja enfrentou o branco. O destaque dessa parte da movimentação ficou para Nenê, que se movimentou o tempo todo e marcou alguns gols.

Depois, alguns atletas, entre eles Diego Souza, Valdívia, Morato e Bissoli aprimoraram finalizações.

O São Paulo volta aos treinos na manhã desta quinta.