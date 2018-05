Com Reinaldo em campo, São Paulo goleia São Bento em jogo-treino

Após empatar em 1 a 1 com o Fluminense, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo iniciou a semana com uma boa notícia: o lateral-esquerdo Reinaldo participou nesta manhã de um jogo-treino contra o São Bento, no CT da Barra Funda, vencido pelos anfitriões por 4 a 0.

Foi a primeira atividade com bola ao lado dos companheiros de que o jogador participou desde que sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, durante o empate sem gols com o Rosario Central, no dia 12 de abril, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. De lá para cá, ele não jogou mais e vinha sendo substituído ora por Liziero, improvisado no setor, ora por Edimar.

A expectativa é de que esteja à disposição do técnico Diego Aguirre para o duelo com o Atlético-MG, no próximo sábado, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. Depois do confronto de domingo, no Maracanã, Aguirre já havia sinalizado que o lateral deveria retornar.

"Vamos ter uma semana de trabalho para preparar para o próximo jogo. Dos jogadores que estão fora, talvez o Reinaldo volte. O Rodrigo Caio não tenho informações, mas pode ser que também volte", informou o uruguaio.

No caso de Rodrigo Caio, a comissão técnica trabalha com mais cautela porque a lesão foi recente, no domingo retrasado, durante empate com o Ceará. O zagueiro torceu o pé esquerdo, quando chegou-se a suspeitar inicialmente até de uma fratura no local, tamanha a dor do atleta ao sair de campo.

Além de Reinaldo, jogaram contra o São Bento – time que disputa a Série B nacional – quem foi reserva diante do Fluminense ou entrou no decorrer da partida, como os atacantes Tréllez e Marcos Guilherme. A formação inicial teve: Jean; Bruno, Anderson Martins, Edimar e Reinaldo; Hudson, Lucas Fernandes e Cueva; Valdívia, Tréllez e Marcos Guilherme. Depois, foram feitas diversas substituições. Hudson, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Bissoli fizeram os gols tricolores.

Nesta terça, devido ao feriado pelo Dia do Trabalho, o elenco são-paulino vai ganhar folga. A equipe retoma as atividades na quarta-feira à tarde, no CT da Barra Funda. Com o ponto trazido do Rio, o time foi a cinco no campeonato e se encontra na sexta colocação da tabela – posição que pode perder dependendo dos jogos que complementam a terceira rodada na noite desta segunda.