Com Renato Gaúcho, Flu tenta arrancada Com o retorno de Renato Gaúcho no comando técnico do Fluminense, a diretoria tricolor espera que o time inicie uma arrancada para fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o treinador já faz sua reestréia no cargo enfrentando o Atlético-PR, às 16 horas, no Estádio Joaquim Américo. Renato conhece o grupo que tem à disposição. Afinal, há três meses ele era treinador do Fluminense. A má campanha acabou levando os dirigentes a tomarem a decisão de demiti-lo. Agora, a diretoria, aparentemente, reconheceu o erro e o trouxe de volta. Tudo na esperança de apaziguar os ânimos nas Laranjeiras e dar um novo folêgo ao time. Sem poder contar com o atacante Romário, que ainda se recupera de um estiramento muscular, Renato deve manter a dupla de ataque utilizada por Joel Santana: Sorato e Joãozinho. O segundo espera que o Fluminense consiga afastar o fantasma do rebaixamento o mais rápido possível. "Não quero passar por isso de novo. Vou me esforçar ao máximo para ajudar o time a mudar este quadro", disse Joãozinho, que enfrentou o mesmo problema quando atuava pelo Recreativo Huelva. Na ocasião, a equipe foi rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Renato reconhece que vai ter que trabalhar muito para tirar o Fluminense das últimas colocações. Mas o treinador faz o seu papel e acredita no êxito. "Temos que ter pensamento positivo. Sempre que eu puder vou colocar o time para a frente. Desde que eu tenha as peças para isso", afirmou o treinador. "Só que não posso me esquecer da defesa."