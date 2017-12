Com Renato, seleção deve ser mais ofensiva A falta de criatividade do meio-campo brasileiro na partida contra o Peru obrigou Carlos Alberto Parreira a se mexer. Assim, o técnico confirmou a entrada de Renato no lugar de Emerson na seleção que enfrenta o Uruguai nesta quarta-feira, às 21h40, em Curitiba, pela quarta rodada das Eliminatórias. A presença do volante do Santos entre os titulares dá a idéia de que a seleção poderá ser um pouco mais ofensiva, mais ousada do que nas rodadas anteriores das Eliminatórias - o Brasil tem 7 pontos em 3 jogos disputados. Renato, além de ter qualidade técnica, gosta de chegar ao ataque. Tanto que marcou 9 gols no Campeonato Brasileiro, embora sua principal função seja a marcação. Renato vestirá a camisa titular da seleção pela primeira vez. Mas já tem alguma experiência, pois entrou no segundo tempo das três partidas do Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Parreira explicou, apenas uma vez na entrevista coletiva desta terça-feira, a mudança. "Era preciso criar novos mecanismos de atacar. Estamos jogando em casa e não fora de casa. Só isso", disse o treinador. E irritou-se com cobranças. "Não me interessa se fiz a mudança cedo ou tarde. Vocês é que precisam analisar isso. Eu fiz quando achei que precisava fazer e não acho que deva dar explicações sobre isso." Parreira sonha mesmo é fazer uma partida como aquela de 93, também pelas Eliminatórias, contra o Uruguai, no Maracanã, mas sabe que é muito difícil. "Aquele foi um dos grandes massacres do futebol mundial. Eles não saíram do campo deles, não deram um chute a gol e não conseguiram um escanteio. Era para ser uma vitória muito maior do que foi, mas só ficou em 2 a 0?, lembrou o treinador. ?Agora, será diferente. O Uruguai está bem, o campo é menor, não é o Maracanã, e fica difícil repetir aquela partida. Nós estamos interessado no momento é em manter o primeiro lugar nas Eliminatórias. Queremos ganhar o máximo de pontos possível para garantir logo a classificação."