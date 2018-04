Com reservas, Abel arma Fluminense com 3 zagueiros O técnico Abel Braga reafirmou nesta sexta-feira que vai escalar uma equipe reserva para a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, marcada para domingo, contra o Atlético-PR, em Macaé (RJ). No treino coletivo realizado nas Laranjeiras, a novidade foi o esquema tático, já que ele testou o time com três zagueiros - Gum, Elivelton e Anderson formaram o setor.