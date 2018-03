Com reservas, Atlético vence Tombense e avança em terceiro no Mineiro

Com um time formado apenas por reservas, o Atlético fez um jogo fraco neste domingo no Independência, mas suficiente para vencer o Tombense por 1 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Com isso, terminou e etapa inicial da competição em terceiro lugar.

O triunfo em um confronto direito por essa posição - Cruzeiro e América já haviam assegurado as duas primeiras colocações - levou o Atlético aos 18 pontos. Nas quartas de final, que será disputada em jogo único no próximo fim de semana, o time vai enfrentar a URT, que venceu o Boa por 2 a 0 e assegurou a sexta posição com 15 pontos.

Com a proximidade do jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Figueirense, marcado para a próxima quarta-feira, e o time garantido antecipadamente nas quartas de final, o técnico Thiago Larghi optou por poupar todos os titulares diante do Tombense. E o time demorou a engrenar, quase sendo vazado aos 15 minutos, quando Everton apareceu livre na grande área, mas finalizou muito mal, por cima do gol.

Aos poucos, porém, o setor ofensivo atleticano, formado por Tomás Andrade, Luan, Marco Túlio e Alerrandro começou a produzir lances perigosos. Foi em uma jogada individual do argentino que o time quase marcou aos 17. E aos 23, em boa trama que envolveu Alerrandro e Marco Túlio, Luan chutou para fora.

Não era, porém, uma presença intensa no ataque, tanto que o Atlético só voltou a ameaçar o Tombense nos minutos finais, ainda que em lances quase seguidos. No primeiro, Alerrandro completou para fora um cruzamento de Tomás Andrade. Depois, o chute de Marco Túlio foi bem defendido por Darley. E o time ainda levou um susto no último lance da etapa inicial, após vacilo do meia-atacante argentino e finalização de Natan.

Se o primeiro tempo não empolgou o torcedor, a etapa final teve um início ainda pior, com muitos erros das equipes. Até que a arbitragem marcou pênalti para o Atlético após finalização que explodiu no braço de Anderson, em decisão polêmica. Danilo executou a cobrança com força, no canto direito, e colocou o time em vantagem.

O gol não mudou o cenário do jogo, disputado em ritmo lento e que só teve momentos perigosos em jogadas de bola parada. Assim, sem empolgar ninguém, os reservas atleticanos asseguraram o magro triunfo por 1 a 0.

Derrotado, o Tombense terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro em quinto lugar, com 15 pontos. E o seu rival nas quartas de final vai ser o quarto colocado Tupi, que massacrou o Democrata de Governador Valadares, vice-lanterna e rebaixado, por 7 a 1.

Em outros jogos disputados neste domingo, o segundo colocado América empatou por 1 a 1 com Villa Nova e vai enfrentar o sétimo Boa. Já a Caldense sacramentou o rebaixamento do lanterna Uberlândia ao vencê-lo por 2 a 1.