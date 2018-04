Com reservas, Flamengo enfrenta o Macaé fora de casa Jorginho não parece muito animado com o fato de o Flamengo ainda ter chances de avançar às semifinais da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), graças a uma jogada no tapetão. O treinador rubro-negro tem consciência de que dificilmente o jogo contra o Duque de Caxias (empate por 1 a 1, no último dia 6) será refeito. E mesmo que fosse, o time da Gávea teria de derrotar o Macaé, neste sábado, a partir das 18h30, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, e ainda torcer para o Fluminense ser derrotado pelo Bangu, neste domingo. Além de tirar uma diferença de quatro gols no saldo.