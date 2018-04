Com reservas, Flamengo ganha do Audax no Maracanã

RIO - Jogando apenas com reservas, o Flamengo estreou neste domingo no Campeonato Carioca com vitória. O time comandado pelo técnico Jayme de Almeida fez 1 a 0 no Audax, no Maracanã, e acabou sendo o único dos quatro grandes do Rio a vencer na rodada de abertura, algo que não acontecia desde 1981.

Diante de um público de pouco mais de 12 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo começou dando a impressão de que iria amassar o adversário. Logo aos 5 minutos, a equipe abriu o marcador em gol de Welinton, que recebeu livre na área após cobrança de escanteio.

Depois disso, o time criou pelo menos mais três oportunidades de gol. Mas, a partir dos 20 minutos, o duelo mudou de figura. Bem posicionado em campo pelo ex-zagueiro Válber, que agora é técnico, o Audax passou a ter mais volume de jogo e a criar inúmeras chances, obrigando o goleiro Paulo Victor a trabalhar principalmente em chutes da entrada da área.

No segundo tempo, o Flamengo retomou o controle do jogo. Assim como no início da partida, o time pressionou nos primeiros 15 minutos e levou bastante perigo ao gol de Yamada.

Com o passar do tempo, porém, a equipe diminuiu novamente o ritmo. Mesmo assim, o Flamengo seguiu melhor na partida, principalmente em função da boa visão de jogo de Muralha, que entrou após o intervalo e melhorou a armação das jogadas de ataque.

O problema é que o setor ofensivo flamenguista se demonstrou inoperante. Quem mais teve chances de marcar foi o meia Matheus, mas ele acabou desperdiçando nas duas oportunidades em que recebeu em condições de definir o jogo. O jogador acabou substituído aos 38 minutos e saiu de campo vaiado.

O Audax ainda tentou pressionar nos minutos finais em busca do gol de empate, mas a defesa conseguiu segurar a vitória do Flamengo, que, mesmo sem os titulares, largou na frente no Campeonato Carioca.

FCHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 AUDAX

FLAMENGO - Paulo Victor; Digão, Welinton, Frauches e João Paulo; Cáceres, Val, Negueba (Muralha), Matheus (Carlos Eduardo) e Gabriel (Feijão); Nixon. Técnico: Jayme de Almeida.

AUDAX - Yamada; Adriano, Leandro Camilo, Aderaldo e Jorginho Paulista; Arthur, Klauber (Michel), Lucas Casotti (Alê) e Wellington Soares; Willian (Adilson) e Washington. Técnico: Válber Oliveira.

GOL - Welinton, aos 5 minutos do primeiro tempo.

ÁBITRO - Philip Georg Benett (RJ).

CARTÃO AMARELO - Jorginho Paulista, Arthur, Gabriel, Washington e Welinton.

RENDA - R$ 525.410,00.

PÚBLICO - 10.522 pagantes (12.829 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.