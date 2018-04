Com reservas, Fluminense inicia luta pelo bi do Carioca Atual campeão carioca e brasileiro, o Fluminense inicia a caminhada no Estadual totalmente desmobilizado para o bicampeonato. A meta do ano é conquistar o inédito título da Copa Libertadores e todo o planejamento está voltado para isso. Com a simultaneidade das competições, os reservas entrarão em campo na maioria dos jogos, a contar da estreia contra o Nova Iguaçu, neste domingo, às 17 horas, em São Januário.