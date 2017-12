Com reservas, Itália goleia juvenis por 5 a 1 em jogo-treino O técnico italiano Marcello Lippi não deu pistas sobre a equipe titular para a estréia na Copa do Mundo, na próxima segunda contra Gana, em Hannover. Nesta sexta-feira, ele usou uma equipe cheia de reservas na vitória por 5 a 1 no jogo-treino contra o time juvenil do Duisburg. Essa foi a atividade aberta ao público prevista pela Fifa. Os gols italianos foram marcados por Pirlo, Zaccardo, Gilardino e Iaquinta (dois). Mas a melhor notícia para os tricampeões do mundo foi a presença do meia-atacante Totti, que participou dos trabalhos por 40 minutos. "Estou contente por ter jogado esse tempo. Ainda faltam três dias e se o Marcelo [Lippi] me pedir para ir a campo, estou pronto", disse o jogador, recém-recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito. O confronto funcionou mais como um pedido de desculpas para a torcida, que ficou insatisfeita com a falta de atenção dada pelos jogadores no hotel em que estão concentrados, do que como um ensaio para a estréia. Entretanto, parece que o apelo não foi tão eficiente, pois apenas 15 mil torcedores ocuparam os cerca de 24 mil lugares disponíveis. Além disso, eram vistas nas arquibancadas mais bandeiras alemãs do que italianas.