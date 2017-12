Com reservas, Leão motiva o Santos O técnico Leão conseguiu dar uma motivação especial ao seu time para o jogo das 19 horas de amanhã contra o Internacional de Porto Alegre, na Vila Belmiro. A partida é válida pela Copa Sul-Americana, torneio que não tem grande importância para os clubes participantes, mas os santistas buscarão a vitória, embalados com a oportunidade que quatro jogadores estão tendo: Leão não escalou André Luís, Léo, Paulo Almeida e Diego e vai dar oportunidade a jogadores que têm permanecido no banco. É o caso de Rubens Cardoso, que desde seu retorno não conseguiu a vaga ocupada de maneira absoluta por Léo. "Não é um jogo qualquer, um amistoso", disse ele, revelando que "o jogador tem que almejar sempre a condição de titular e eu não sou diferente, tenho esse objetivo e agora é entrar em campo e praticar um bom futebol". O centroavante Val Baiano vai atuar pela segunda vez como titular e hoje mostrava-se menos ansioso do que na partida anterior. "Não estava nem acreditando que isso estivesse acontecendo, mas agora já estou na real". O técnico Leão conversou com o jogador, passando tranqüilidade. "Ele elogiou meu desempenho, pediu para que eu ajude a equipe lá na frente e para não ficar preocupado com o gol, pois numa hora ele irá sair". Leão não está muito animado com a Copa Sul-Americana, mas acha que seu time tem de entrar em campo para vencer. "o Santos não participava de várias copas e sempre solicitou a oportunidade de disputá-las: essa chance foi dada graças à sua capacidade e, embora a Sul-Americana não seja uma prioridade, o time sempre tem de se apresentar bem". Experiência - Leão optou por deixar vários titulares de fora dessa partida porque eles cumprirão suspensão automática na partida de sábado, contra o Figueirense. André Luís, Paulo Almeida e Léo estão nessa situação, mas ele não poderá contar também com Jerri, que tem entrado durante as partidas. Assim, já pensando no próximo jogo pelo Brasileiro, ele promoveu as alterações. Preto formará a dupla de zaga com Alex, Rubens Cardoso será o lateral-esquerdo e Alexandre substituirá o volante Paulo Almeida. O treinador aproveitou para poupar o meia Diego, escalando Fabiano em seu lugar e manterá Val Baiano no comando do ataque.