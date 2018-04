Com reservas, Palmeiras vence jogo-treino na Academia Os jogadores do Palmeiras que não viajaram para Arapiraca, onde o time venceu o ASA por 3 a 0 pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, participaram na tarde desta quarta-feira de um jogo treino contra o Nacional, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e venceram a atividade por 3 a 1 na Academia de Futebol. Os gols do Palmeiras foram marcados por Serginho, Emerson e Fernandinho.