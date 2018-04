Com reservas, Real Madrid goleia e avança na Copa do Rei

Mesmo poupando quase todos os titulares, o Real Madrid não teve dificuldades para golear o modesto Cornella por 5 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu. Diante de um adversário que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, o atual campeão europeu já tinha vencido por 4 a 1 no jogo de dia. Assim, avançou para as oitavas de final da Copa do Rei.

Entre os principais astros do elenco do técnico Carlo Ancelotti, o único que foi titular nesta terça-feira foi o meia colombiano James Rodríguez - o craque português Cristiano Ronaldo, por exemplo, assistiu ao jogo na tribuna do estádio. Mesmo assim, o Real entrou em campo com jogadores de renome internacional como o francês Varane, o português Fábio Coentrão e o alemão Khedira.

O Cornella chegou a assustar a torcida em Madri com um pênalti logo no começo da partida, mas Boniquet chutou por cima do gol e desperdiçou a cobrança. Depois disso, porém, o Real tomou conta da partida e chegou facilmente à goleada. James Rodríguez marcou duas vezes, enquanto Isco e Jese também fizeram. E, para completar o placar, teve um gol contra de Borja López.

Assim, o Real somou a sua 17ª vitória seguida na temporada, contando Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões da Europa - muitas delas, inclusive, foram de goleada. Agora, aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final, que pode ser o rival Atlético de Madrid, cujo confronto pela quarta fase do torneio será aberto nesta quarta-feira contra o L''Hospitalet.

O Real foi o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Rei, já que quase todos os confrontos da quarta fase estão sendo abertos agora - no caso do clube de Madri, a disputa com o Cornella foi antecipada por causa da participação no Mundial, agora em dezembro. Também nesta terça-feira, em jogos de ida, o Espanyol venceu o Alavés fora de casa por 2 a 0, enquanto o Athletic Bilbao visitou o Alcoyano e ficou no empate de 1 a 1.