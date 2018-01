Com reservas, Santos joga fácil e bate Juventus por 2 a 0 O Santos derrotou o Juventus por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com mais uma mostra que é um dos favoritos ao título estadual deste ano. Mesmo com vários jogadores reservas, a equipe da Baixada Santista mandou nas ações do jogo. Com 50 pontos, terminou na liderança e agora terá pela frente o Bragantino nas semifinais. Por ter vários reservas em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu toda a responsabilidade de armar as jogadas de ataque para Rodrigo Tabata. E o meia correspondeu às expectativas do treinador. As melhores chances de gol na primeira metade da etapa inicial. Foram cinco chutes para defesas de Deola e a assistência na cobrança de falta, pela esquerda, para o gol do zagueiro Domingos, de cabeça, aos 31 minutos. Na segunda etapa, Luxemburgo aproveitou para colocar três garotos dos juniores - Carleto, Moraes e Renatinho - e todos não decepcionaram o técnico. Renatinho foi mais longe e, logo em seu primeiro toque na bola, aos 21 minutos, marcou o segundo gol num chute rasteiro no canto direito de Deola. SANTOS 2 X 0 JUVENTUS Santos - Roger; Marcelo, Leonardo e Domingos; Dênis, Vinícius, Adriano, Fabinho (Moraes) e Dionísio (Carleto); Rodrigo Tabata e Jonas (Renatinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Juventus - Deola; Maxsandro, Levi, Gian e Ivan; Almir, Naves, Elder (Negretti) e João Paulo; Rafael Silva e Nunes (Beto). Técnico: Márcio Bittencourt. Gols - Domingos, aos 31 minutos do primeiro tempo; Renatinho, aos 21 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Adriano (Santos); Naves e Maxsandro (Juventus). Árbitro - Roger Arias da Cunha. Renda - R$ 26.638,00. Público - 9.316 pagantes. Local - Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).