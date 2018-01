Com reservas, São Paulo goleia o Barueri de olho na semi Já sabendo que irá terminar a primeira fase com o segundo lugar e também qual será o adversário da semifinal do Paulistão, o São Paulo entrou em campo com um time cheio de reservas para golear o Grêmio Barueri, por 5 a 0, neste domingo, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 17.ª rodada. Com o resultado, o vice-líder São Paulo chegou a 43 pontos, quatro atrás do líder Santos e agora se prepara para enfrentar o São Caetano na semifinal, no próximo domingo, em São Caetano do Sul. A derrota para o São Paulo praticamente não alterou a situação do Grêmio Barueri, que já tinha mais chance de se classificar para semifinal do interior e, com 20 pontos, não corre mais o risco de rebaixamento. E não deu nem tempo para a torcida se ajeitar. Logo aos dois minutos, Júnior cruzou, o goleiro Oliveira rebateu mal e a bola sobrou para Richarlyson, que cabeceou no cantinho e botou com goleiro e tudo para dentro gol. Os chamados reservas do São Paulo queriam mostrar que estavam prontos para ajudar o time quando fosse necessário. Aos 28, Lenilson fez tabela com Jorge Wagner - que devolveu de calcanhar - na entrada da área e bateu firme, sem chance para Oliveira para marcar 2 a 0. O Grêmio Barueri não incomodou muito a zaga são-paulina na primeira etapa. Somente no inicio do segundo tempo foi que o time chegou bem, quando, depois de um cruzamento rasteiro, Júlio Cesar bateu de primeira e Rogério Ceni defendeu com os pés. Mesmo com o Barueri mais ligado no jogo, o São Paulo tinha mais qualidade em campo. Aos 10, o lateral Júnior recebeu livre pelo meio, ajeitou na entrada da área e bateu no canto, sem chance para Oliveira, para fazer 3 a 0. O terceiro gol abalou o Barueri e animou o São Paulo. Aos 14, Leandro fez bom passe para Hernanes, que bateu firme de fora da área para decretar a goleada. Goleado, o Barueri estava entregue em campo. Tanto que, sem forçar o ritmo, o São Paulo marcou o quinto. Aos 30, Júnior lançou para Jorge Wagner, que teve tranqüilidade para tocar por cobertura na saída do goleiro Oliveira. Na derradeira rodada da primeira fase do Paulistão, o São Paulo cumpre tabela contra o Marília, no Estádio Papa João Paulo II, em Mogi Mirim. O Grêmio Barueri visita o Bragantino, no Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. Toda a rodada está marcada para quarta-feira. GRÊMIO BARUERI 0 x 5 SÃO PAULO Grêmio Barueri - Oliveira; Amaral, Anderson Marques, Édson Batatais e Zeziel; André Bilinha, Júlio (Fabrício), Ivan e Pedrão; Júlio Cesar (Luciano Gigante) e Giuliano. Técnico: Sérgio Soares. São Paulo - Rogério Ceni; Reasco (Souza), Edcarlos, Miranda e Júnior; Fredson (Josué), Hernanes, Richarlyson e Jorge Wagner; Lenilson e Borges (Leandro). Técnico: Muricy Ramalho. Gols - Richarlyson, aos 2, e Lenilson, aos 28 minutos do primeiro tempo. Júnior, aos 10, Hernanes, aos 14, e Jorge Wagner, aos 30 minutos do segundo tempo. Árbitro - Anselmo da Costa. Cartões amarelos - Fredson, Richarlyson, Souza, Josué, André Bilinha, Amaral e Júlio. Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.